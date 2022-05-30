* запрещённая в России организация

Кабул, 30 мая, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назвали отчёт ООН о присутствии и деятельности террористических группировок в Афганистане и связях между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «необоснованным» и опровергли его. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Alibaba2k16 Террористы

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В заявлении министерства иностранных дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) говорится, что с возвращением к власти движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удалось предотвратить нанесение какого-либо ущерба странам региона и мира с территории Афганистана.

Группа по наблюдению за санкциями Совета Безопасности ООН недавно заявила в 25-страничном докладе, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему тесно связаны с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и что «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получила больше свободы действий после победы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.

Но министерство иностранных дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляет, что движение верно своим обещаниям и заверяет международное сообщество, что «никто не сможет использовать афганскую территорию против кого-либо».

Согласно отчёту ООН, лидер «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Айман аз-Завахири подтвердил свою присягу верности лидеру талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В докладе говорится, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не только не разорвали связи с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и что «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начала вербовать новых боевиков с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан.

МИД талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подчеркнул приверженность группы выполнению обязательств перед международным сообществом и заявил, что информация об Афганистане не должна быть получена из неизвестных источников, и что правительству талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должно быть предоставлено «законное право» представлять факты Совету Безопасности и другим странам через своего представителя в ООН.

По данным ООН, помимо пакистанских группировок, таких как «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Джаиш-е-Мухаммад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Лашкар-е-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действуют несколько других группировок, в том числе «Исламское движение Восточного Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джамиат аль-Ансар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По данным ООН, «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которую обвиняют в серии терактов на северо-западе Пакистана в последние месяцы, обладает самым большим количеством иностранных боевиков в Афганистане, которое оценивается в «несколько тысяч».

МИД талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подчеркнул, что правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в последние девять месяцев, с момента прихода к власти, пытается создать атмосферу доверия со странами мира и региона.