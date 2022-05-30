Минск, 30 мая, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Каждый экспортный контракт придётся детально прорабатывать в условиях, когда против Белоруссии действуют западные санкции. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил 30 мая на совещании по социально-экономической политике.

Kremlin.ru Александр Лукашенко

Он призвал «засучить рукава и отрабатывать каждый контракт вручную», подключая всех «от специалиста до премьера», при необходимости — и главу государства.

«Закон законом, но без того, чтобы в текущей ситуации возить калий «мешками» или дизель «бочками», мы не обойдёмся», — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

По словам белорусского лидера, рассчитывать нужно только на себя. При этом у страны есть все резервы роста и развития, нужно только их найти.

В общем объёме экспорта 13% приходится на калийные удобрения и нефтепродукты, это крайне важные для мирового рынка товары, цены на которые бешено растут. Лукашенко выразил уверенность, что с этим в стране разберутся.

Ситуация с экспортом калия и нефтепродуктов негативно отразилась на транспортной отрасли, остальные секторы белорусской промышленности демонстрируют хорошую динамику, добавил он.

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