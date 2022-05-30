Чебоксары, 30 мая, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В Чебоксарах подвели итоги прохождения отопительного сезона в период 2021—2022 годов. В отопительный период, который начался 22 сентября 2021 года и завершился 3 мая 2022 года, зафиксировано 410 функциональных отказов на коммунальных сетях, что на 100 единиц меньше, чем в предыдущий отопительный период. Общее количество обращений от граждан по вопросам теплоснабжения — более 16 тысяч, в предыдущий период более 17 тысяч, сообщает пресс-служба мэрии.

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С 11 мая коммунальные и жилищные предприятия города приступили к подготовке сетей и оборудования к следующей зиме. Это необходимая процедура для оценки надёжности оборудования и трубопроводов после запланированного отключения горячего водоснабжения и теплоснабжения.

«Слаженная работа предприятий жилищно-коммунального хозяйства и администрации города позволила завершить отопительный сезон в установленные сроки без крупных аварий», — сообщил и.о. заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ Дмитрий Денисов.

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