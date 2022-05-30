Санкт-Петербург, 30 мая, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В Санкт-Петербург доставили первую партию новой техники для уборки города в зимний период. Об этом 30 мая сообщили в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

Дарья Антонова ИА REGNUM Уборка снега

Так, помощь в уборке города будут оказывать пять лаповых снегопогрузчиков СнП-17. Поставщиком стало тульское предприятие АО НПО «Плавский». Преимуществами этой дорожной техники является проходимость, манёвренность и функциональность. А у СнП-17 отмечается ещё и длина стрелы. Это позволяет отказаться от дополнительного маневрирования самосвалов с выездом на встречное движение. Таким образом, риск аварийных ситуаций сократится.

Петербург планирует приобрести дополнительно еще 69 единиц техники для уборки улиц. Напомним, в Смольном заявили, что техника для города будет приобретаться по мере необходимости.