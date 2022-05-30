30 мая 2022 | Время чтения 1 мин

Отбывшего с Украины после третьей попытки Петра Порошенко можно уже не ждать назад. Мнения из соцсетей.

Светлана Шаповалова, , 14:04 — REGNUM История с экс-президентом Украины Петром Порошенко, которого только с третьей попытки выпустили из страны, рассмешила соцсети. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.

Порошенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Пытался покинуть территорию Украины в женском платье, по всем законам военного искусства?!» — иронизирует Алексей.

«Шоколадками поделился?» — спрашивает Иван.

«Смылся-таки…» — заметила Людмила Павлова.

«Бежал, скорее…» — уточняет Евгений Кириллов.

«Утёк», — замечает Владимир Виртс.

«Первый пошёл, скоро все потянутся», — считает Артём.

«Теперь ищи ветра в поле. Ещё один порось выпрыгнул с загона», — считает Артур.

«Крысы бегут с корабля. Значит, знают, что уже всё», — отметил Андрей Абрамович.

«Значит, капец там будет. Порошенко не зря сбежал», — поделилась мнением Елена Амур.

«Выезд за границу гражданина Украины, обвиняемого по тяжким статьям «госизмена» и «терроризм», означает только одно, что судебная власть на Украине превращена в цирк…» — поделился мнением Андрей Зайкин.

Пётр Порошенко President.gov.ua

«Пётр Порошенко, вылизав туфли Зеленского, с третьей попытки всё-таки сбежал из Украины. Все они всегда заканчивают одинаково. И я писал в открытом письме Порошенко 8 лет назад, когда тот начал войну:

«Окститесь, Пётр Алексеевич! Эта война уже проиграна. Как умный, предприимчивый человек, вы это знаете. Да, не только вы её начали. Но именно вы можете её закончить. Не ради людей Донбасса. Не ради жителей Украины. Ради себя, Пётр Алексеевич, ради себя».

Те же слова я могу повторить сейчас и Зеленскому. Только «умный» отброшу», — информирует в своем телеграм-канале автор ИА REGNUM Платон Беседин.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение нескольких последних дней бывший президент Украины Петр Порошенко дважды пытался покинуть территорию Украины, но задуманное удалось только с третьей попытки. Порошенко заявлял, что планирует принять участие в Парламентской ассамблее НАТО, которая проходит в Вильнюсе.

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