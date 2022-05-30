Светлана Шаповалова, 30 мая 2022, 14:04 — REGNUM История с экс-президентом Украины Петром Порошенко, которого только с третьей попытки выпустили из страны, рассмешила соцсети. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.
«Пытался покинуть территорию Украины в женском платье, по всем законам военного искусства?!» — иронизирует Алексей.
«Шоколадками поделился?» — спрашивает Иван.
«Смылся-таки…» — заметила Людмила Павлова.
«Бежал, скорее…» — уточняет Евгений Кириллов.
«Утёк», — замечает Владимир Виртс.
«Первый пошёл, скоро все потянутся», — считает Артём.
«Теперь ищи ветра в поле. Ещё один порось выпрыгнул с загона», — считает Артур.
«Крысы бегут с корабля. Значит, знают, что уже всё», — отметил Андрей Абрамович.
«Значит, капец там будет. Порошенко не зря сбежал», — поделилась мнением Елена Амур.
«Выезд за границу гражданина Украины, обвиняемого по тяжким статьям «госизмена» и «терроризм», означает только одно, что судебная власть на Украине превращена в цирк…» — поделился мнением Андрей Зайкин.
«Пётр Порошенко, вылизав туфли Зеленского, с третьей попытки всё-таки сбежал из Украины. Все они всегда заканчивают одинаково. И я писал в открытом письме Порошенко 8 лет назад, когда тот начал войну:
Те же слова я могу повторить сейчас и Зеленскому. Только «умный» отброшу», — информирует в своем телеграм-канале автор ИА REGNUM Платон Беседин.
Как сообщало ИА REGNUM, в течение нескольких последних дней бывший президент Украины Петр Порошенко дважды пытался покинуть территорию Украины, но задуманное удалось только с третьей попытки. Порошенко заявлял, что планирует принять участие в Парламентской ассамблее НАТО, которая проходит в Вильнюсе.
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