Верхняя Пышма, Свердловская область, 30 мая, 2022, 13:06 — ИА Регнум. 27 мая 2022 года Региональный этап «Всемирных детских Игр победителей» в четвёртый раз прошёл для юных уральцев. Всемирные детские Игры победителей — это уникальные спортивные состязания для детей, которые победили онкологические заболевания. Соревнования в 2010 году создали волонтеры благотворительного фонда «Подари жизнь» (Москва).

Фото: ugmk.com DSC 7175

Организатором региональных Игр выступил Благотворительный фонд Уральской горно-металлургической компании «Дети России».

78 детей в возрасте 6–18 лет из разных городов региона соревновались в беге на 60 метров, стрельбе из лазерной винтовки, плавании, шахматах и настольном теннисе. Судили состязания профессиональные судьи. При поддержке болельщиков — родных, друзей, волонтёров участники стремились к победам.

Лучшие получали кубки и медали, — всего 30 комплектов. Всем детям вручены призы от организаторов и партнёров проекта.

«Мы рады, что за несколько лет проведения Региональный этап «Игр победителей» объединил многих неравнодушных людей, — отметила Юлия Нутенко, директор фонда «Дети России». — Это и судьи, и гостеприимная площадка. СМИ-партнёры, фирмы, которые предоставляют подарки и сувениры. Наши великолепные волонтёры и авторы мастер-классов, — всем им мы безмерно благодарны».

Волонтёр Татьяна Губенко организовала для участников и их родных секцию творческих мастерских по мотивам уральских народных промыслов, ремёсел и традиций. Дворец технического творчества ЦЦОД и Детский центр цифрового образования «IT-куб» г. Верхняя Пышма провели для всех желающих занятия по программированию, моделированию, устроили полёты на дронах, танкодром и игру с элементами виртуальной реальности.

Лавина разноцветных воздушных шаров, праздничный ужин, дискотека и подарки. Эти финальные аккорды мероприятия подарили незабываемые впечатления участникам и их родным. «Один день, а сколько всего!» — делились они. Теперь радостных воспоминаний и заряда позитива хватит надолго.