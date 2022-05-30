Москва, , 12:55 — REGNUM Российский Красный Крест (РКК) в рамках программы празднования своего 155-летия открыл онлайн-медиа-высавку. На ней представлено 25 экспонатов, датируемых с 1907 года по настоящее время. Выставка организована на средства Гранта Президента Российской Федерации «Гуманитарная дипломатия и укрепление сотрудничества с Национальными Обществами Красного Креста и Красного Полумесяца».

Российский Красный Крест РКК

Познакомиться с экспонатами может бесплатно любой желающий на сайте проекта. Выставка будет доступна на постоянной основе на русском и английском языках.

«На интерактивной странице выставки представлены экспонаты, которые отражают наиболее значимые события из истории Российского Красного Креста, наши достижения. Онлайн-экспозиция создана на средства Гранта Президента Российской Федерации и станет первым шагом к созданию виртуального музея нашей организации», — рассказала первый заместитель председателя Российского Красного Креста Виктория Макарчук .

Она уточнила, что на выставке представлены награды, памятные подарки из разных стран, коллекционные значки, плакаты разных времен, архивные документы и многое другое. Так, например, на ней представлены бронзовый бюст из Камбоджи, который был передан в Советский Красный Крест в 1980 году в знак благодарности за помощь в решении гуманитарного кризиса.

На выставке можно увидеть и деревянную картину-барельеф «Милосердие» с традиционным иранским орнаментом, которая 1989 году была получена от министра внутренних дел Исламской Республики Иран в знак благодарности за помощь жителям Ирана, пострадавшим от землетрясения. В дальнейшем выставка будет пополняться новыми экспонатами.

Онлайн медиа-выставка Российского Красного Креста — часть масштабной кампании, посвященной юбилею крупнейшей гуманитарной организации России. В рамках празднования 155-летия Российский Красный Крест проводит мастер-классы, онлайн-уроки, дни открытых дверей и другие мероприятия по всей стране. В региональных отделениях РКК проходят тренинги для местных жителей и сбор гуманитарной помощи для нуждающихся.

За 155 лет Российский Красный Крест сохранил и приумножил свои традиции, основанные на высоких идеалах милосердия и гуманизма. Сегодня РКК на постоянной основе занимается обучением навыкам первой помощи и формированием команд реагирования на ЧС, реализует социальные и гуманитарные программы, содействует воссоединению семей, разлученных вооруженными конфликтами, стихийными бедствиями и другими чрезвычайными обстоятельствами, популяризирует донорство крови и костного мозга.