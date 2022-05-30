Кызыл, 30 мая, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В Туве начали работать над созданием нового учебника истории республики для школьников. Об этом сообщили в правительстве региона.

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«Проект возник по инициативе главы Владислава Ховалыга, который обозначил его в своём послании на 2022 год как одну из приоритетных задач», — уточнили в администрации Тувы.

Отмечается, что учебник, по которому сейчас изучается история Тувы в школах, создан ещё в 1996 году. За это время многое изменилось, считает Владислав Ховалыг.

Работу по созданию учебника ведут учёные Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований.