Киев, 30 мая 2022, 13:28 — REGNUM Украинская группа Kalush Orchestra, одержавшая победу на «Евровидении-2022», продала свою награду. Об этом сообщило информационное агенство «РИА Новости» 29 мая.
Известно, что престижный кубок был продан на аукционе за $900 тыс., а покупателем выступила криптобиржа WhiteBit.
Напомним, что Kalush Orchestra победили на «Евровидении-2022», заработав 631 балл по итогам голосования. Позднее пользователи Сети раскритиковали финал конкурса, обвинив организаторов в политизированности.
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