Киев, 30 мая, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Украинская группа Kalush Orchestra, одержавшая победу на «Евровидении-2022», продала свою награду. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости 29 мая.

Цитата из видео «Украина победила в Евровидении-2022 путь группы Kalush Orchestra» Победители «Евровидение-2022»

Известно, что престижный кубок был продан на аукционе за $900 тыс., а покупателем выступила криптобиржа WhiteBit.

Напомним, что Kalush Orchestra победили на «Евровидении-2022», заработав 631 балл по итогам голосования. Позднее пользователи Сети раскритиковали финал конкурса, обвинив организаторов в политизированности.