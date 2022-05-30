Сана, 30 мая, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Йеменская государственная авиакомпания Yemenia Airlines сообщила о возобновлении пассажирского авиасообщения с Египтом после восьмилетнего перерыва. Согласно заявлению компании, которое передает Al-Masirah, первый самолёт вылетит из Саны в Каир в среду, 1 июня.

Unsplash Самолёт

Возобновление пассажирских рейсов стало возможным благодаря соглашению между йеменскими повстанцами-хуситами, которые удерживают контроль над Саной и Саудовской Аравией, согласившейся снять воздушной блокаду с Йемена.

Ранее сообщалось о том, что первый за последние восемь лет коммерческий рейс йеменских авиалиний был выполнен по маршруту Сана — Амман.