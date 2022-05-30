Воронеж, 30 мая, 2022, 12:53 — ИА Регнум. В Воронежской области за сутки были госпитализированы 33 пациента с заражением коронавирусом, данные опубликованы 30 мая на сайте стопкоронавирус. рф. Для сравнения — накануне, 29 мая, сообщалось о госпитализации 14 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Подтверждено в регионе ещё 133 случая заражения, это на семь новых пациентов меньше, чем было зарегистрировано накануне.

Выписаны с выздоровлением после COVID-19 за последние сутки 145 человек. Зарегистрирована смерть двух пациентов.

В общей сложности в регионе официально зарегистрировано 384 914 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 374 823 человека. Врачи не смогли спасти 8300 воронежцев.