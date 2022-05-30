Рязань, 30 мая, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В Рязанской области за истекшие сутки в ковид-госпитали направлено пять новых пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 мая в региональном оперативном штабе. Выписаны после лечения 24 человека.

Admoblkaluga.ru В больнице

Всего в Рязанской области COVID-19 подтвердился у 121 209 жителей. Выздоровели 116 707 человек.

От осложнений скончались 3 383 пациента, при этом за минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано.