Калуга, 30 мая, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В Калужской области начитывается около 400 ИТ-компаний, из них 97 организаций имеют государственную аккредитацию в реестре Минцифры России. Несмотря на высокую заработную плату, в последнее время наблюдается снижение численности сотрудников этих компаний. Об этом 30 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя губернатора области Дмитрия Разумовского.

Министерство цифрового развития Калужской области

Потребность в высококвалифицированных кадрах составляет в регионе 215 человек, к 2030 году эта цифра увеличится до 2580 человек. В области сформирована образовательная инфраструктура, необходимая для подготовки ИТ-специалистов. В регионе работает «ИТ-лицей», созданы детские технопарки «Академия Технолаб», «Кванториум» и «ИT-куб». Калужане активно участвуют в федеральном проекте «Урок цифры». В 2022 году Калужская область стала участником проекта «Цифровое ГТО» и пилотного проекта Минцифры России по обучению школьников по дополнительным программам современным языкам программирования. База по подготовке ИТ-специалистов создана в ведущих областных университетах и технических колледжах, где в последнее время количество абитуриентов увеличивается. Важное направление работы — обучение цифровым компетенциям представителей различных слоёв населения, в том числе государственных и муниципальных служащих. В 2021 году прошли переобучение более 26 тысяч жителей области, повысили квалификацию 1388 служащих.

Дополнительным стимулом развития ИТ-образования в регионе станет запуск новых цифровых проектов. В их числе — инновационный научно-технологический центр в Обнинске, кампус филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана и «ИТ-Кампус для одаренных детей». Это позволит обеспечить развитие областной инновационной инфраструктуры и создать научно-исследовательские и производственные площадки, а также существенно укрепить кадровый потенциал в сфере информационно-коммуникационных технологий.

«Эти проекты станут составной частью единой экосистемы подготовки, развития, удержания и привлечения из других регионов квалифицированных ИТ-специалистов», — отметил Дмитрий Разумовский.