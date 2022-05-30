Ростов-на-Дону, 30 мая, 2022, 12:52 — ИА Регнум. С начала 2022 года в Ростовской области зарегистрировано 275 природных пожаров, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 30 мая.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Горит сухая трава

Тревожной пожарная обстановка оценивается в 27 муниципальных образованиях, где зарегистрировано наибольшее число термических точек. В связи с этим большое внимание уделено проверкам готовности муниципалитетов к пожароопасному периоду 2022 года. Уже проведено более 2,5 тыс. рейдов, по результатам которых возбуждено более 1 тыс. дел об административном правонарушении. По результатам рассмотренных административных дел наложено 716 административных штрафов, общая сумма которых превысила 4,5 млн рублей.

Рейды прошли также в 343 населённых пунктах, подверженных угрозе лесных и других природных пожаров, по итогам которых привлечено к административной ответственности 64 человека. Сумма штрафов составила 905 тыс. рублей.