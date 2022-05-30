Оренбург, 30 мая, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В Оренбурге на Нежинском шоссе утром 30 мая автомобиль сбил женщину с двумя маленьким детьми. По данному факту проводится проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

пресс-служба УМВД по Оренбургской области ДТП на Нежинском шоссе

Как отметили в ведомстве, 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2109», двигаясь в сторону села Нежинка, допустил наезд на 27-летнюю девушку. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу с двумя детьми 2018 и 2020 года рождения.

После осмотра врачей женщина отпущена домой. Ей назначили амбулаторное лечение. Дети в медицинской помощи не нуждались.

Момент ДТП попал под прицел видеорегистратора. На записи видно, как один автомобиль останавливается возле зебры, пропуская пешехода, который несёт детей на руках. В это время по обочине на скорости двигается отечественный автомобиль.