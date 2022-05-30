Мурино, Ленинградская область, 30 мая, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Женщина с переносным противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) в руках напугала жителей города Мурино в Ленинградской области, сообщил 30 мая ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

t. me/rosgvard78 Контейнер от переносного противотанкового ракетного комплекса «Фагот»

Прохожую с подозрительным предметом в руках и в неадекватном состоянии очевидцы заметили днем 30 мая на проспекте Авиаторов Балтики в Мурино. На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов.

Как уточнили в пресс-службе Росгвардии, в результате осмотра подозрительного предмета специалисты ОМОН «Бастион» Росгвардии установили, что это пустой контейнер от переносного противотанкового ракетного комплекса «Фагот». По словам женщины, тубус она откопала на пустыре неподалёку.

«По словам нетрезвой женщины, не имеющей определённого места жительства, тубус она нашла на полигоне и хотела продать», — рассказал ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.