Мурманск, , 12:48 — REGNUM В Мурманской области финансирование охраны лесов увеличили на 70%. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил губернатор Андрей Чибис, передает корреспондент ИА REGNUM.

Лес Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Мы организовали все необходимые маршруты авиационного мониторинга общей протяженностью более двух тысяч километров, уже два самолета прибыли в регион. Для защиты населенных пунктов от переходов пожаров с земель лесного фонда на территории региона также введена зона наземного обнаружения и тушения площадью 81,9 тыс. га. Что важно, вместе с федеральным центром мы существенно увеличили финансирование на обеспечение охраны лесов от пожаров: в этом году предусмотрено 195 миллионов рублей — это на 70% больше, чем годом ранее», — рассказал Андрей Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, в России зафиксировано 65 очагов лесных пожаров.