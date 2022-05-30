Мурманск, 30 мая, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В Мурманской области финансирование охраны лесов увеличили на 70%. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил губернатор Андрей Чибис, передает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

«Мы организовали все необходимые маршруты авиационного мониторинга общей протяженностью более двух тысяч километров, уже два самолета прибыли в регион. Для защиты населенных пунктов от переходов пожаров с земель лесного фонда на территории региона также введена зона наземного обнаружения и тушения площадью 81,9 тыс. га. Что важно, вместе с федеральным центром мы существенно увеличили финансирование на обеспечение охраны лесов от пожаров: в этом году предусмотрено 195 миллионов рублей — это на 70% больше, чем годом ранее», — рассказал Андрей Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, в России зафиксировано 65 очагов лесных пожаров.