Ульяновск, 30 мая, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В Ульяновской области за минувшие сутки выявили 31 случай заражения коронавирусом, выписали по выздоровлении 51 человека. Госпитализировали в больницы за последние 24 часа 15 ковид-пациентов, сообщает 30 мая общероссийский оперативный штаб.

Пресс-служба правительства Ульяновской области

Всего в Ульяновской области подтверждено 202 923 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 197 450 пациентов, скончались 4692 человека, в том числе двое — за сутки.

ИА REGNUM напоминает, с конца апреля количество пациентов с симптомами лихорадки в Северной Корее превысило 3,5 млн.

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