Ростов-на-Дону, 30 мая, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В Ростовской области сегодня, 30 мая, выпускники сдают обязательный экзамен по русскому языку. В первый день на Дону открыли 115 пунктов сдачи ЕГЭ. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве общего и профессионального образования.

Русский язык

Все помещения, предназначенные для проведения ЕГЭ, оснащены металлоискателями, в аудиториях установлены камеры видеонаблюдения. На выполнение экзаменационной работы выпускникам отведено 210 минут. Ребятам предстоит справиться с 27 заданиями.

Сдача ЕГЭ по русскому языку пройдёт 30 и 31 мая. Во второй день в Ростовской области откроют 37 аудиторий.