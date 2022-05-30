Москва, , 12:46 — REGNUM В России в первую очередь необходимо наладить импортозамещение электроники, процессоров, смартфонов и компьютеров (20%), производство лекарств и продуктов питания (по 18%). Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Товар на полках в магазине Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По 12% опрошенных уверены, что следует организовать импортозамещение промышленного оборудования и автомобилей, По мнению 11%, в России нужно наладить производство всего, что ранее покупали за рубежом, и разработать отечественное программное обеспечение (8%).

Также надо наладить выпуск бытовой техники (6%), одежды и обуви (5%), железнодорожного, водного и авиатранспорта (4%), предметов личной гигиены (3%), бытовой химии, медоборудования и косметики (по 2%). Считают, что наладить полноценное импортозамещение невозможно лишь 4%.

Опрос проведён 18–24 мая 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 363 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, в России есть сектора, которые могут быть импортозамещены только при участии государства с очень серьезными инвестициями.

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