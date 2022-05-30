Биробиджан, , 12:46 — REGNUM В Еврейской АО в районе села Нижнеленинское в реке Амур утонул мужчина 1955 года рождения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 мая в областном управлении МЧС.

Амур Andshel

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Сообщение о ЧП поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 30 мая в 09:15 по местному времени. Известно, что двое мужчин возвращались с рыбалки на лодке, из которой выпали. Они были в спасательных жилетах. Одному из рыбаков удалось добраться до берега и он кинулся спасать второго. Когда мужчина вытащил из воды друга, он был уже мертв.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области 14-летний подросток утонул в озере Луговское, расположенном вблизи деревни Луговая Омского района.