Красногорск, 30 мая 2022, 12:45 — REGNUM В медицинские учреждения Московской области доставлены 47 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 30 мая в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.
Днём ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения были госпитализированы 47 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Подмосковья 19 человек выздоровели после COVID-19.
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