Газа, Палестина, , 12:55 — REGNUM Лидер палестинского движения Хамас Измаил Хания отказался гарантировать международным посредникам мир на территории Израиля. Об этом 30 мая сообщает информационное агентство Quds со ссылкой на заявление пресс-службы Хании.

Исмаил Хания Whizzers's Place

По данным журналистов, ряд стран ранее обратились к руководству ХАМАС с просьбой не начинать военных действий из-за ситуации в Иерусалиме. Накануне израильские радикалы провели в Иерусалиме шествие, которое сопровождалось многочисленными столкновениями с местным арабским населением.

«Мы отказываемся давать обещание или гарантии какой-либо стороне относительно того, какой может быть ситуация в оккупированной Палестине», — сообщили в пресс-службе лидера ХАМАС.