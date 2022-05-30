Москва, 30 мая, 2022, 12:45 — ИА Регнум. В рамках суперфинала конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — клуб «Эльбрус» организовал деловой завтрак с финалистами четвертого сезона, в рамках которого пройдет презентация проектов сообщества победителей.

АНО «Россия — страна возможностей» Суперфинал конкурса Лидеры России 29.05.2022

«Сегодня в клубе «Эльбрус» родилась прекрасная традиция — проводить клубный завтрак для суперфиналистов, когда они еще ожидают решения. Таким образом мы говорим — вы уже часть сообщества. Клуб «Эльбрус» — уникальная площадка, на которой можно реализовать любой, даже самый смелый, проект, а можно погрузиться в те проекты, которые уже есть, их 14.

«Академия лидерства», «Обучающие экспедиции», «Деловое сообщество» и другие. Каждый найдет проект и занятие по душе. Сегодня мы попыталась донести до всех участников, что можно быть прекрасным теоретиком, придумывать грандиозные идеи, но это не значит, что кто-то будет воплощать их за нас. В клубе работает принцип: придумал, предложил — воплощай. Сообщество всегда поможет. Главное отличие клуба от других площадок — это не только про предлагать, это в первую очередь про делать», — сказала в начале мероприятия председатель клуба «Эльбрус» Татьяна Дьяконова .

Также Татьяна Дьяконова отметила, что быть Лидером — значит постоянно учиться новому. Именно поэтому клуб «Эльбрус» предлагает уникальные возможности в части образовательных проектов для победителей и финалистов конкурса. Она привела в пример курс «Личный бренд», который запускается в этом году.

Кроме того, председатель клуба «Эльбрус» подчеркнула, что быть Лидером России — это большая ответственность.

«Ваша жизнь никогда не будет прежней. Все, что вы сейчас будете делать, будет под пристальным вниманием широкой общественности, а это двойная ответственность. Не только за ваш личный бренд, но и позиционирование конкурса «Лидеры России», — сказала она.

Победитель конкурса «Лидеры России», член исполнительного комитета Дмитрий Афанасьев отметил, что спикеры в рамках курса «Личный бренд» — профессионалы своего дела. «К ним сложно попасть даже на консультацию, не говоря про обучение. Целью курса является предоставление возможности победителям и финалистам конкурса управленцев «Лидеры России» получить личную консультацию с экспертами в области создания и развития личного бренда, научить участника курса самостоятельно формировать свой личный бренд и составлять стратегию развития личного бренда с учётом рекомендаций курса», — добавил Дмитрий Афанасьев.

Алексей Акулов — победитель конкурса «Лидеры России», член исполнительного комитета клуба «Эльбрус» — рассказал суперфиналистам про возможности нетворкинга внутри сообщества. В частности, он отметил проект «Деловое сообщество», в рамках которого проходят форум-встречи и конференции на темы бизнеса и предпринимательства.

В завершение встречи прошла церемония награждения финалистов четвертого сезона, которые уже проявили себя в проектах клуба «Эльбрус».