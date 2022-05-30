Донецк, 30 мая, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике попал под обстрел украинских войск. Об этом 30 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ярослав Чингаев ИА REGNUM РСЗО «Град»

Очередная атака зафиксирована в 11:50 с позиций в Авдеевке. По городу Ясиноватая выпущено десять ракет из установки РСЗО БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска обстреляли Донецк, применив РСЗО «Смерч». Часть ракеты попала в запасное колесо автомобиля, не повредив транспортное средство.