Симферополь, , 12:43 — REGNUM На территории Крыма выполняются мероприятия по строительству 61 антенно-мачтового сооружения, сообщили в министерстве внутренней политики, информатизации и связи Республики Крым 30 мая.

Вышка сотовой связи Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Реализация мероприятий даст возможность операторам связи в 2023 году разместить на новых площадках оборудование, что, в свою очередь, обеспечить жителей и гостей региона полноценными услугами связи.

Также в 2022 году оператором АО «Крымтелеком» проводится глубокая модернизация сети мобильной связи. Сейчас в эфир выведен 41 объект подвижной радиотелефонной связи, работающий в стандарте UMTS.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая в Крыму в эфир вывели две новые новые базовые станции мобильной связи.