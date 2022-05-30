с. Воробжа,
30 мая 2022, 12:43 — REGNUM В Курской области начались восстановительные работы в селе Воробжа Суджанского района, сообщил губернатор Роман Старовойт.
Повреждения в селе Воробжа Курской области
Телеграм-канал Романа Старовойта
Населённый пункт подвергся обстрелу 26 мая. В сельской школе от удара выбиты стекла. Планируется заменить 49 окон. Также окна и крыши повреждены у трёх соседних домов.
«Всё восстановим. Поставляем материалы, основные работы уже начались. В одном из наиболее поврежденных домов чудом обошлось без пострадавших. Семейную пару приехали поддержать дети из Москвы. Несмотря на пережитое, покидать свой дом супруги не намерены», — написал Старовойт.