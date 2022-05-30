Село Воробжа, Курская область, 30 мая, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В Курской области начались восстановительные работы в селе Воробжа Суджанского района, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Телеграм-канал Романа Старовойта Повреждения в селе Воробжа Курской области

Населённый пункт подвергся обстрелу 26 мая. В сельской школе от удара выбиты стекла. Планируется заменить 49 окон. Также окна и крыши повреждены у трёх соседних домов.

«Всё восстановим. Поставляем материалы, основные работы уже начались. В одном из наиболее поврежденных домов чудом обошлось без пострадавших. Семейную пару приехали поддержать дети из Москвы. Несмотря на пережитое, покидать свой дом супруги не намерены», — написал Старовойт.