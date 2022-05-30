Красногорск, , 12:42 — REGNUM За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 19 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 30 мая статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 954 740 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 975 536.

При этом в Подмосковье 30 мая ни один человек не погиб от COVID-19.

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