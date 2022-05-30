Москва, 30 мая, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Командный пункт украинских войск находился в частном доме в одном из населённых пунктов Луганской Народной Республики, его обнаружили спецназовцы Росгвардии. Об этом сообщает 30 мая пресс-служба ведомства.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Занятия по парашютной подготовке спецназа «Витязь» Росгвардии

Штурмовая группа спецназа обнаружила в одном из домов закрытый подвал. Оказалось, что это командный пункт подразделения ВСУ, который украинские военные бросили при наступлении российских войск.

В помещении остались ноутбуки с информацией о деятельности ВСУ, топографические карты Украины, военная форма, иностранные гранатомёты с выстрелами к ним, более 3,5 тыс. патронов различного калибра.

Кроме того, в другом населённом пункте в подвале многоэтажного дома росгвардейцы нашли схрон националистов. В нём находились более 90 выстрелов для гранатомётов иностранного производства и несколько тысяч патронов к стрелковому оружию.

«Также в одном из схронов обнаружено 40 ящиков с дальнобойными зарядами для 120-мм минометов, автоматы и пулеметы Калашникова, ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В, противотанковый гранатомет иностранного производства NLAW», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее росгвардейцы задержали в Харьковской области двоих пособников Службы безопасности Украины (СБУ). Один из задержанных раскрыл агентурную сеть и указал на тайник с оружием и патронами.

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