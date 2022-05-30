Чебоксары, , 12:41 — REGNUM Глава минобразования Чувашии Дмитрий Захаров считает, что для образования появилась возможность переосмыслить последние 30 лет развития. Об этом он написал в своём официальном телеграм-канале.

Образование Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вызовы, которые брошены нашей стране, находят адекватные ответы в экономике, политике, социальной сфере. Для образования появилась возможность переосмыслить последние 30 лет развития. Хорошо, что мы начали отказываться от всего прозападного — болонской системы и т.п.», — отметил Захаров.

Глава минобразования республики подчеркнул, что в стране — свой богатый педагогический опыт, накопленный и дореволюционной, и советской Россией.

«И ключевой элемент нашей педагогики — воспитание. Об этом нужно говорить — о патриотизме, добровольчестве, своём исключительном пути развития. Сейчас важно выстроить единое образовательное пространство, где каждая школа, управление образования, министерство работают в одном направлении, идут к одной цели — воспитание гражданина и патриота. Это наш педагогический ответ. Родина у нас одна — Россия. И мы, педагоги страны, должны быть едины!» — заявил министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 мая российский министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что Болонская система образования себя изжила, России пора отказываться от неё.

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Между тем в российской элите зреет противодействие намерению свернуть Болонский процесс, который превратил российскую высшую школу в придаток и поставщика высококвалифицированных кадров для Запада.

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