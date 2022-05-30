Йошкар-Ола, , 12:40 — REGNUM В Марий Эл всего подтвердили 44 615 случаев заражения коронавирусом, из них два — за сутки. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Тест Pixabay.com

По состоянию на 30 мая, выздоровели всего 43 460 жителей республики, за сутки выписали четыре человека.

Скончались от последствий заражения коронавирусом 1087 пациентов, за минувший день умерших нет.

С коронавирусом в госпитали Марий Эл за сутки не поступило новых пациентов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в ЮАР у 3 млн 948 тыс. 199 человек выявили коронавирус, умерли 101 тыс. 128 человек.

Читайте также: Более 300 млн человек в Африке вакцинированы от COVID-19