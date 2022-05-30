Кемерово, , 12:46 — REGNUM Горняки филиала «Кедровский угольный разрез» УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) торжественно добыли символическую юбилейную 250-милионную тонну угля с момента ввода предприятия в эксплуатацию.

«Эту красивую знаменательную дату — 250 миллионов тонн угля — можно переводить на вагоны, на киловатты, но я бы перевела ее на судьбы тех людей, которые связали свою жизнь именно с этой кедровской тонной. И сегодня нам нужно сохранять те традиции, которые заложили наши ветераны, приумножать их новыми традициями и знаниями и двигаться дальше!», — подчеркнула в своем обращении к участникам торжественного мероприятия директор АО «УК «Кузбассразрезуголь» Елена Дробина.

Почетное право добыть юбилейную тонну доверили машинисту гидравлического экскаватора Сергею Кашинскому и водителю Сергею Батлуку. В знак признания профессионализма коллектива сегодня разрезу был вручен Памятный адрес от губернатора Кузбасса-Кемеровской области Сергея Цивилева, который вошел в копилку наград предприятия.

У Кедровского угольного разреза богатая история. Он был сдан в эксплуатацию в 1954 году с проектной мощностью 300 тыс. тонн угля в год. В 1959 году на разрезе впервые в области смонтирован и введен в эксплуатацию шагающий экскаватор ЭШ-6/60 с емкостью ковша шесть кубометров. В 1961 году горняки предприятия добыли 10-миллионную тонну «черного золота». В 1982 году на разрезе сдана в эксплуатацию обогатительная фабрика «Кедровская». В 2006-м одним из первых обладателей новой высшей награды Кемеровской области — «Герой Кузбасса» — стал Николай Дорофеев, заслуженный шахтер РФ, бригадир экскаваторной бригады предприятия.

29 ноября 2013 года впервые в мировой истории на угольном предприятии побывал Олимпийский огонь: Кедровский разрез принимал у себя этап Эстафеты Олимпийского огня Сочи-2014. В 2021 году предприятие появилось на туристической карте России — вошло в областной брендовый маршрут «Кузбасс. Огонь в сердце», утвержденный Ростуризмом.

Кедровский угольный разрез оснащен самой высокопроизводительной техникой и новейшими технологиями, отвечающими всем мировым стандартам. В феврале 2021-го на Кедровском разрезе запущен в эксплуатацию экскаватор ЭКГ-35 под номером 2, самый мощный в линейке электрических карьерных экскаваторов отечественного тяжелого машиностроения. По итогам 2022 года горняки предприятия планируют добыть 5,1 млн тонн угля.