Брюссель, , 12:38 — REGNUM Североатлантический альянс ещё осенью делился разведывательной информацией по ситуации на Украине. Конфликт с Россией может надолго затянуться, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью испанскому изданию ABC.

Йенс Столтенберг NATO North Atlantic Treaty Organization

По его словам, союзники по НАТО должны «поддержать право Украины на самооборону». При этом никто не может сказать уверенно, как долго продлится военный конфликт.

«На самом деле прошлой осенью мы делились разведывательной информацией… Нам нужно быть готовыми к долгой войне», — сказал Столтенберг.

Ранее генсек НАТО уже заявлял в интервью греческому порталу, что противостояние России и Украины становится «затяжной войной на истощение».

Как сообщало ИА REGNUM, о затяжном конфликте заявил и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, европейские страны должны и дальше обеспечивать Украину средствами для борьбы, а также оказывать экономическое давление на Россию.

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