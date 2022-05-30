Донецк, , 12:37 — REGNUM Часть ракеты РСЗО «Смерч» в Донецке во время удара украинских войск попала в запасное колесо автомобиля, не повредив транспортное средство. Об этом 30 мая сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

РСЗО 9К58 «Смерч» Vitaly V. Kuzmin

Инцидент произошёл на улице Шевченко в Донецке. Украинские боевики нанесли ракетный удар из РСЗО БМ-30 «Смерч» по жилым кварталам Ворошиловского района Донецка. В запасное колесо одного из автомобилей воткнулась направляющая от кассетной части ракеты, не повредив транспортное средство.

Невероятную удачу водителя сфотографировали представители республики в СЦКК.

Как сообщало ИА REGNUM, атака зафиксирована в 10:32 с украинских позиций в Авдеевке. По Донецку выпущено две ракеты РСЗО БМ-30 «Смерч».