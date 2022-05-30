Новосибирск, , 12:37 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 30 мая, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализирован 671 пациент, в том числе пять детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки было выявлено 52 носителя коронавируса. За это же время 63 человека выписаны с выздоровлением, один пациент скончался. В реанимации находятся 87 человек. На ИВЛ — 12 пациентов.

Всего в регионе зарегистрировано 258 483 случая заражения коронавирусом, 251 808 пациентов выписаны, умерли 5662 человека.