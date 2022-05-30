Москва, 30 мая, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Российская телеведущая Елена Летучая не будет участвовать в съёмках шоу «Рогов+» на телеканале СТС. Об этом 29 мая написало издание «Экспресс-газета».

Мари Боро Елена Летучая

«Появилась новость, что Рогов возвращается на канал, а далее я случайным образом узнаю, что моя соведущая больше не соведущая и что Александр встанет на ее место! Начинаем съемки, и на пятый день я случайным образом узнаю, что мы снимаем программу с другим концептом, что мы вернулись к старому формату Александра. Как нож в спину — название программы: «Рогов+». Сделали все за спиной, даже не поставив в курс!», — заявила телеведущая. Также Летучая отметила, что часто попадала в неприятные ситуации на телевидении, однако с таким неуважением столкнулась в первый раз.

Напомним, что Елена Летучая получила всеобщую известность благодаря участию в телепрограмме «Ревизорро». В настоящий момент является художественным руководителем Высшей школы телевидения «Останкино».