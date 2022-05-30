Ереван, , 12:35 — REGNUM Сотрудники правительства Армении, находящиеся в заблокированном протестующими правительственном здании, сбросили листовки в поддержку активистов. Об этом сообщила депутат парламента республики от оппозиционной фракции «Армения» Арегназ Манукян в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Беспорядки в Ереване Police.am

Она выложила фотографию двух листовок: «Армения никогда не будет в составе Азербайджана» и «Полицейский будь человеком».

«Достойные сотрудники бросили из окон здания министерств эти листовки, опозорив полицейских и поддержав собравшихся на улице граждан», — заявила депутат.

Напомним, 30 мая участники очередной акции протеста в Ереване заблокировали корпус здания правительства страны. Они требуют, что внутрь пропустили оппозиционных депутатов, которые хотят встретиться с министрами и узнать их отношение к политики премьер-министра Никола Пашиняна.

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