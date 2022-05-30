Майданшахр, Афганистан, 30 мая 2022, 12:34 — REGNUM Силы безопасности «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ликвидировали фабрику по производству наркотиков в уезде Саидабад афганской провинции Вардак.

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По сообщению информационного агентства «Шафакна», начальник полиции Саидабада Накибулла Закер заявил, что арестованы два владельца фабрики и двое рабочих.

По его словам, изъяты наркотики и сырьё для их изготовления.