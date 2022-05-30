Ростов-на-Дону, , 12:34 — REGNUM В Ростовской области более 1,7 тыс. человек приступили к обучению востребованным профессиям. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 30 мая.

Рынок труда Permkrai.ru

Программы профессионального обучения, переподготовки, повышения квалификации помогут повысить конкурентоспособность безработных граждан на рынке труда. Людям предлагают наиболее востребованные специальности и программы. Специалисты службы занятости населения оказывают помощь в выборе оптимальной образовательной программы для трудоустройства, подбирают вакансии, а также рассказывают о вариантах обучения под конкретные запросы работодателя, отметил руководитель донской службы занятости Сергей Григорян.

Всего в 2022 году планируется переобучить около 10 тыс. жителей Ростовской области, в том числе 5,8 тыс. безработных.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области, по данным на прель 2022 года, трудоустроились около тысячи беженцев из Донбасса.

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