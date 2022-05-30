Москва, , 12:34 — REGNUM Президент России Владимир Путин проведёт встречу с многодетными семьями, награждёнными орденами «Родительская слава». Об этом сегодня, 30 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Орден «Родительская слава»

По словам Пескова, встреча с родителями-орденоносцами состоится 1 июня в День защиты детей в режиме видеоконференции.

«День защиты детей — это очень важный для президента РФ день, поэтому встреча с семьями запланирована», — подчеркнул Песков.

Также 1 июня пройдёт ещё ряд мероприятий с участием главы Российского государства. О них будет сообщено дополнительно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, орден «Родительская слава» был учреждён указом президента России в 2008 году.

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