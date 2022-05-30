Москва, 30 мая, 2022, 12:32 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Москве полностью выздоровели 216 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 30 мая статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего с начала пандемии на территории столицы выздоровели 2 579 330 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 2 770 378.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за минувшие сутки число жертв COVID-19 увеличилось на 12 человек.