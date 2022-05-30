За сутки 216 человек выздоровели в Москве после COVID-19
Москва, 30 мая, 2022, 12:32 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Москве полностью выздоровели 216 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 30 мая статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Всего с начала пандемии на территории столицы выздоровели 2 579 330 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 2 770 378.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за минувшие сутки число жертв COVID-19 увеличилось на 12 человек.