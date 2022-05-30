Пермь, , 12:32 — REGNUM В Пермском крае за сутки, 29 мая, госпитализированы 18 пациентов с коронавирусной инфекцией. Предыдущий суточный показатель составлял 19 случаев. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

На сегодняшний день в стационарах лечатся 227 человек. В тяжёлом состоянии находятся 33 пациента. Из них восемь подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Прикамье выявили 369 887 носителей коронавируса, в том числе 71 — за последние сутки. От COVID-19 скончались 8 802 человека, из них два случая смерти зарегистрировано 29 мая.

Напомним, в Пермском крае отменили масочный режим.

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