* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, 30 мая, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Несколько женщин снова вышли на улицы Кабула в знак протеста против закрытия школ для девочек. Однако протест был жестко пресечен талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

8am. af Акция протеста женщин в Кабуле

В воскресенье, 29 мая, женщины вышли на акцию протеста во втором округе безопасности Кабула в связи с ростом бедности и безработицы и закрытием школ для девочек.

«Люди, занявшие кресла в правительстве, вместо того, чтобы думать о решении проблемы бедности и безработицы, используют власть для введения ограничений в отношении женщин и вмешательства в личные дела граждан», — заявили протестующие.

Но, по данным местных источников, протест был подавлен талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Подавление протестов женщин уже имело прецеденты, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно разгоняли акции протеста в Кабуле и других городах.