Уфа, , 12:31 — REGNUM Здание ангарного типа загорелось в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

На пожаре 24.mchs.gov.ru

Сообщается, что днем 30 мая спасатели Уфы получили информацию о том, что по адресу Индустриальное шоссе 1/1 горит здание.

Прибыв на место спасатели установили, что горит обшивка утеплителя на здании ангарного типа размером 10×20 метров.

«Производится тушение. Предварительно пострадавших нет. Угрозы соседним строениям нет», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что сейчас специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.