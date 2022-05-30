Уфа, 30 мая, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Здание ангарного типа загорелось в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

24.mchs.gov.ru На пожаре

Сообщается, что днем 30 мая спасатели Уфы получили информацию о том, что по адресу Индустриальное шоссе 1/1 горит здание.

Прибыв на место спасатели установили, что горит обшивка утеплителя на здании ангарного типа размером 10×20 метров.

«Производится тушение. Предварительно пострадавших нет. Угрозы соседним строениям нет», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что сейчас специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.