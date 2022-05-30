Москва, , 12:30 — REGNUM За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Москве увеличилось на 12 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 30 мая официальным порталом о распространении коронавируса в России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Отметим, что днём ранее число официально подтвержденных смертей пациентов с коронавирусом в столице достигло 11.

Всего же с начала распространения коронавируса от COVID-19 в Москве скончались 43 720 человек.

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