Саранск, 30 мая, 2022, 12:29 — ИА Регнум. За сутки в Мордовии после COVID-19 выписали 30 человек, всего инфекцию побороли 66 609 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

В больнице

По состоянию на 30 мая, за время пандемии в регионе подтвердили 68 141 случай заражения коронавирусом, из них 26 — за прошедший день. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1388 человек, за сутки умерших нет.

В больницы республики госпитализировали десять ковид-пациентов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, вакцинацию от коронавируса завершили 653 477 граждан.

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